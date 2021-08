GLI INTERVENTI DI OGGI DEI VIGILI DEL FUOCO A CATANIA E PROVINCIA

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

10 agosto 2021 – Oggi, giornata impegnativa anche per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Le alte temperature ambientali ed il vento hanno favorito il propagarsi di incendi in città e in diverse zone della provincia.

La situazione più critica ad Acireale, in zona Tupparello, dove hanno operato tre squadre ed alcune autobotti di supporto a protezione di diverse abitazioni. Squadra del Distaccamento di Caltagirone è stata impegnata a Mineo, Borgo Tinto. Diversi incendi sull’Etna a Linguaglossa, dove si è verificato anche un incendio di falegnameria in Piazza Santa Caterina.

A Misterbianco, incendi in via Plebiscito e Strada Pilata.

A Mascalucia, incendi sterpaglie in via Favignana.

A Catania città, incendi in via San Francesco la Rena e, ancora una volta, al Villaggio Rainbow.