Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

CALABRIA, OLTRE 100 INTERVENTI DA STAMATTINA PER INCENDI BOSCHIVI – Più di 100 interventi svolti oggi dai vigili del fuoco in Calabria da stamattina, 50 nel cosentino e 35 in provincia di Reggio Calabria, dove squadre e due Canadair sono in azione a San Luca, sull’Aspromonte. Nel video la ricognizione dell’elicottero AW139 dei vigili del fuoco sulle aree del massiccio dell’Appennino calabro interessate dalle fiamme.