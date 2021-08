Tre le vetture coinvolte in un incidente stradale

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 18.20 circa sulla SS280 direzione Lamezia Terme al km 5+700 per incidente stradale. Tre le vetture coinvolte una mini cooper, una Citroën C4 ed un Nissan Navarro.

A bordo i soli conducenti. Ferito il conducente della Citroën che veniva affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 e trasportato presso struttura ospedaliera.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza,.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale e del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli.