Esce di strada e finisce contro un palo a Parona

COMANDOVIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Poco dopo le 22 del 9 agosto una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta a Verona, in via Caovilla angolo via Preare, per una vettura uscita di strada autonomamente. Una VW Polo condotta da un 32enne di Verona ha arrestato la sua corsa tra un palo dell’illuminazione pubblica e una recinzione. Il guidatore è rimasto incarcerato nell’abitacolo parzialmente deformato ed è stato necessario asportare la portiera con divaricatore e cesoia idraulici per consentire l’estricazione dalla macchina. Il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari, che lo hanno poi trasportato all’ospedale di borgo Trento. Sul luogo Polizia Locale e Guardia di finanza per rilievi e viabilità.