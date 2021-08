Incidente ferroviario ha coinvolto un auto e un treno in transito

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Verso le 10 e45 circa una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta nei pressi del passaggio a livello di Serranova,per incidente ferroviario che ha coinvolto un auto e un treno in transito. Secondo le dichiarazioni del conducente della vettura, l auto si era fermata alla fine dei binari tra le sbarre del passaggio e livello,per un problema al cambio. Gli occupanti, una donna alla guida e i suoi figli 16 12 e 3 anni,sono scesi subito dall auto non appena si sono chiuse le sbarre, quando è arrivato il treno in corsa ma gia in stato di frenata,ha impattato con la parte posteriore dell auto , l auto è stato successivamente spostata da un turista, i vvf hanno constatato la sicurezza dei luoghi, l’incolumità dei cittadini coinvolti. al momento il traffico è ripreso su un binario parallelo ,mentre il treno coinvolto è ancora fermo nei pressi della stazione di serranova a 200 metri circa dall impatto.

Tutti illesi gli occupanti dell auto e i passeggeri del treno, solo tanta paura