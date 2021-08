NOTTE DI FUOCO IN SICILIA E CALABRIA, OLTRE 300 INTERVENTI NELLE ULTIME 12 ORE

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Nelle immagini le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana (PA), senza sosta il lavoro delle squadre schierate a protezione delle abitazioni vicine ai fronti di fiamma.