INCENDI BOSCHIVI, 528 INTERVENTI NELLE ULTIME 12 ORE

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono 528 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nelle ultime 12 ore: 230 in Sicilia, dove la situazione attualmente è sotto controllo. Molti incendi, tra cui quelli sulle Madonie dove sono in azione 10 squadre e a Geraci Siculo (PA) dove le fiamme avevano minacciato abitazioni e strutture, sono sotto controllo o in bonifica; per ora sono 84 le squadre al lavoro in tutta la regione.

100 gli interventi in Calabria, maggiori criticità nel reggino, nel catanzarese e nel cosentino, in volo 5 Canadair a supporto delle 63 squadre a terra. Nel video i vigili del fuoco in azione a Siano (CZ), dove per tutta la notte hanno lavorato anche per arrestare il fronte di fiamma che aveva interessato lo storico museo delle carrozze, riuscendo a limitare i danni e salvare i beni artistici al suo interno.