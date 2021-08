Insulti e sassate contro i vigili del fuoco, denunciato un gruppo di ragazzi tra i 14 e i 15 anni. Bianchi: “Inaccettabile”

Spread the love



LAIVES. Urla, insulti e lancio di mele e sassi. Serate movimentate nel Comune di Laives, in provincia di Bolzano. Nelle serate di lunedì 9 e mercoledì 11 agosto un nutrito gruppo formato da una ventina di ragazzi tra i 14 e i 15 anni si è reso protagonista di un immotivato attacco nei confronti dei vigili del fuoco volontari della cittadina.

A quanto emerge dalle ricostruzioni fatte dal sindaco e dai carabinieri nella serata di lunedì il sopramenzionato gruppo stava facendo baccano per le vie del paese, quando è stato richiamato dai vigili del fuoco, che hanno chiesto di abbassare i toni. In tutta risposta i ragazzi hanno iniziato a insultare i pompieri, lanciando loro contro sassi e mele.

La questione però non si è chiusa qui. Evidentemente non soddisfatti dall’”avventura” di lunedì sera, i ragazzi sono tornati in azione nella serata di ieri, tempestando nuovamente la caserma col lancio di pietre e mele. La situazione si è scaldata al punto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno fermato l’attacco, riuscendo anche ad identificare 15 dei ragazzi coinvolti.