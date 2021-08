Olimpiadi 2024, scontro sui Giochi mancati di Roma. “Grave perdita, è colpa della Raggi”

Spread the love



quotidiano.net –

Le Olimpiadi di Tokyo si sono concluse, e con 10 medaglie d’oro sonante per l’Italia (40 in totale). Ora si apre il percorso per Parigi 2024 e i francesi già esultano all’idea, con tanto di sventolii di bandiere e feste per strada.

Peccato, perché avremmo potuto festeggiare – e confermare, o superare, il ricco medagliere – con le Olimpiadi di Roma nel 2024. Matteo Renzi, di mattino presto, lo ricorda a tutti con un tweet al vetriolo contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i 5Stelle: “Questa è Parigi in festa per l’arrivo delle Olimpiadi. Poteva essere Roma ma i Cinque Stelle hanno detto ‘no’. Funziona sempre così: i populisti fanno danno ma di solito l’opinione pubblica se ne accorge quando è troppo tardi”.