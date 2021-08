Un tir che stava trasportando un blocco di marmo ha perso il suo carico.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

La squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana è intervenuta questa mattina sul raccordo autostradale Santo Stefano – La Spezia per un incidente stradale.

Un tir che stava trasportando un blocco di marmo all’interno di un container, giunto all’imbocco dell’uscita dei Boschetti ha perso il suo carico.

Il blocco di marmo è fuoriuscito dal container ed ha totalmente schiacciato la cabina della motrice.Fortunatamente l’autista del mezzo pesante ne è uscito quasi illeso e l’incidente non ha coinvolto altre auto di passaggio.I Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con una loro autogru, hanno poi messo in sicurezza il pesante blocco di marmo.