Bellezza in autunno…

ROBERTA VINCI

Finita la stagione estiva il nostro corpo ha bisogno di rimettersi in sesto.La stagione estiva ormai finita, pur se bella per molti motivi, lascia spesso strascichi sullo stress ossidativo causato dall’esposizione solare e dagli sbalzi di temperatura senza trascurare che con le vacanze ci siamo sicuramente lasciati andare a qualche stravizio alimentare.Il momento migliore per rimettersi in forma e dedicarsi del tempo per una giusta Skincare quotidiana è proprio adesso.Prima che l’inverno arrivi e comporti altri cambiamenti climatici importanti possiamo correre ai ripari con un programma specifico studiato proprio per te…Affidati alla mia professionalità e a quella delle mie collaboratrici, insieme troveremo sicuramente il protocollo giusto di lavoro valutando i migliori trattamenti disponibili sul mercato e il miglior prezzo per te.Questo è il momento di iniziare anche un programma di laser terapia per chi volesse combattere i peli superflui..Tutte le valutazioni vengono sempre fatte pianificando un incontro dove in fase di check up (gratuito) l’operatore esperto saprà darti tutte le indicazioni…Da provare il trattamento rigenerante con la maschera a Led UNVEILED di Priori da fare presso il nostro istituto di bellezza oppure volendola acquistare per poterla fare comodamente a casa come trattamento domiciliare.Consigliatissimo per il corpo, come sempre, il nostro trattamento di punta Endosphères therapy che, adatto ad ogni persona perché non ha controindicazioni, agisce su 5 campi di azione:Circolazione sanguignaCircolazione venosaAzione detossinante con fase antalgica Stimolazione del muscolo stimolazione del Collagene e dell’elastina (azione tessutale tonificante).Per saperne di più non esitare a contattarci al tel 345 9762921.

Prenota la tua consulenza