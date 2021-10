Le proprietà dell’avocado

Spread the love



SIMONA CONSONI

Avocado è il nome comune utilizzato per indicare un frutto tropicale e la pianta centroamericana che lo produce. Contiene poca acqua, zuccheri e acidi idrosolubili, mentre è ricchissimo di grassi e di vitamina. Per queste sue caratteristiche, non trova facile impiego nella dieta mediterranea. Per inserire l’avocado nella dieta è indispensabile eliminare o ridurre drasticamente l’utilizzo di olio evo. La sua scoperta da parte delle popolazioni europee è avvenuta durante la perlustrazione spagnola nelle Americhe. Le caratteristiche nutrizionali dell’avocado lo rendono abbastanza simile alla frutta secca. Utile anche nella lotta all’ipercolesterolemia; uno studio Messicano ha osservato gli effetti dell’utilizzo di guacamole (salsa di avocado) in un campione di soggetti affetti da questa dislipidemia. A parità di grassi totali nella dieta, gli ipercolesterolemici che utilizzavano il guacamole, oltre ad una riduzione del colesterolo cattivo, hanno goduto di un aumento del colesterolo buono e di una riduzione dei triglicerid