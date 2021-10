Video – Aereo da turismo si schianta sul centro abitato in Usa: 2 morti, case distrutte e veicoli in fiamme

Spread the love



Tragedia a Santee, nei presi di San Diego, in California, dove un aereo da turismo si è schiantato su un quartiere residenziale uccidendo almeno due persone e ferendone altre quattro, ora ricoverate in ospedale. Il piccolo aeroplano, un Cessna C340 bimotore, è piombato proprio tra le case, distruggendo almeno due abitazioni e mandando in fiamme diversi veicoli che erano parcheggiati in zona. “Almeno due case sono state distrutte da un incendio che è seguito allo schianto” spiegano dall’amministrazione locale della cittadina del sud della California. L’incidente intorno alle 12.15 di lunedì ora locale, la tarda serata in Italia. La portavoce della contea di San Diego, Donna Durckel, ha affermato che l’aereo era decollato da Yuma, in Arizona, e doveva atterrare al Montgomery Field di San Diego ma poco prima dello schianto il pilota ha dichiarato un’emergenza a bordo e ha chiesto un atterraggio di emergenza che però purtroppo non è riuscito.

