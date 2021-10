Frosinone, gli interventi sul territorio dei Vigili del fuoco

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI EDEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 5 in località Le Lame per l’incendio che ha interessato i pannelli di rivestimento di un capannone industriale in disuso. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme, evitandone la propagazione. A supporto della squadra della sede centrale sono intervenuti l’autoscala e un’autobotte. Sul posto presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza. Fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Nel pomeriggio di ieri, invece, l’incendio di un autocarro che trasportava pellet ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cassino. L’incendio è accaduto al km 656 dell’Autostrada del Sole A1, in corsia nord, alle 16.45. I Vigili del fuoco frusinati hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza il tratto stradale per poi procedere alle operazioni di smassamento. A supporto della squadra intervenuta è stata inviata sul posto un’ABP (Autobotte Pompa) dalla sede centrale. Il tratto autostradale è stato ridotto a 2 corsie per tutta la durata dell’intervento, concluso all’incirca alle 19. L’autista dell’autocarro è rimasto illeso.