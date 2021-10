Video – Funivia del Mottarone – prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per la rimozion della cabina

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Secondo giorno di lavoro per i Vigili del fuoco impegnati nei preparativi utili per la rimozione della cabina precipitata sul monte Mottarone (VB). Oggi le squadre hanno effettuato il taglio del cavo traente inferiore della cabina, opera necessaria per lo svincolo della stessa e preparato il terreno nell’area dove sarà realizzata una struttura con tubi in acciaio, necessaria per la stabilizzazione e la successiva rimozione.