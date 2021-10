Video – Imperia: bruciano le colline in località Panegai a Costa d’Oneglia. Sul posto Vigili del fuoco e Protezione Civile, in azione anche l’elicottero

Spread the love



Mobilitazione di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, questa mattina, in località Panegai, sopra Costa d’Oneglia, per un grosso incendio di sterpaglie. Le fiamme si sono avvicinate di molto alle abitazioni ma, grazie anche al vento che soffia dal lato opposto, non è stato necessario sfollare gli abitanti.

Il rogo interessato alcuni terreni incolti sopra la zona di Costa d’Oneglia, in località Panegai. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Imperia e i volontari della Protezione Civile. In azione anche un elicottero.