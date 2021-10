Incendio in un palazzo a Milano, a fuoco la casa di un accumulatore seriale: 4 persone in ospedale

Spread the love



Paura nella notte in via Cogne a Milano, in zona Quarto Oggiaro, a causa di un incendio divampato in un palazzo di sei piani. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento al primo piano nel quale abitano due anziani. Non è chiara la natura del rogo, anche se pare che l’incendio si sia propagato in pochi istanti a causa della presenza di una grande quantità di materiale combustibile, specialmente in tessuto. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che sono intervenuti sul posto, il calore sprigionato dalle fiamme è stato tale da causare la distruzione delle parti murarie dell’appartamento.

