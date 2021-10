Pantelleria, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco dedica “Pompieropoli 2021” a Gianni Errera

Spread the love



ilgiornaledipantelleria.it – https://www.ilgiornaledipantelleria.it/pantelleria-lassociazione-nazionale-dei-vigili-del-fuoco-dedica-pompieropoli-2021-a-gianni-errera/

A Pantelleria è in corso in questi giorni il progetto “Pompieropoli” ideato e organizzato dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il nome dà già degli indizi, ma noi abbiamo voluto intervistare il Presidente della Sezione di Trapani, l’Ispettore Orlando Liborio, arrivato sull’isola con il Caporeparto Giuseppe Ferrante.

Ispettore, in che consiste l’Associazione? “Essa raccoglie il personale andato in pensione, ma anche volontari e simpatizzanti. Mission della nostra compagine è la divulgazione della cultura della sicurezza a tutti i livelli.”

E Pompieropoli cos’è? “E’ un progetto che unisce la cultura con la parte ludica. Noi adesso stiamo facendo formazione nelle scuole, andando classe per classe a parlare con gli studenti del nostro corpo, ma anche dei rischi che si possono verificare a scuola o a casa; rischi naturali come valanghe inondazioni, trombe d’aria, come quella del 10 settembre che ha ucciso due persone, tra cui il nostro collega Giovanni Errera.