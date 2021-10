Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dal primo pomeriggio intervento deI Vigili del Fuoco con nucleo NBCR sull’isola di Vulcano (ME), in zona Porta Uccelli, per verificare la presenza di esalazioni di anidride carbonica su segnalazione di @INGVvulcani [#13 ottobre 19:00]