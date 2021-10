Lucca, si lanciano e cadono al suolo: gravi due parà della Folgore – SSul posto i Vigili del Fuoco

Spread the love



notizie.virgilio.it -urly.it/3f_2_

Erano impegnati in un lancio d’addestramento quando qualcosa è andato storto e sono precipitati al suolo. Due paracadutisti della Folgore sono in gravi condizioni dopo essere atterrati in modo violento durante un’esercitazione, probabilmente a causa del forte vento. L’incidente è avvenuto nella zona di lancio denominata “Nella” in via di Bientina, ad Altopascio, in provincia di Lucca. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i due parà, un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 22, si trovano adesso ricoverati.

Al momento dell’incidente, i commilitoni dei due giovani hanno subito chiamato il 112. Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco che dopo aver recuperato i paracadutisti li hanno affidati alle cure degli operatori del 118 provenienti da Lucca.

Il 21enne è stato trasportato all’ospedale di Careggi per i diversi traumi riportati: alla luce delle serie condizioni è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

La 22enne anche lei in condizioni serie, è stata invece portata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Cisanello.