Nel DL fiscale un periodo cuscinetto per Riscossione e Rottamazione

n attesa di una possibile Rottamazione quater 2022 in Legge di Bilancio oppure nella Riforma Fiscale, il Governo introduce un periodo cuscinetto che allunga i termini della riscossione. Il pacchetto di misure è contenuto in una mozione approvata alle Commissioni di Camera e Senato, destinata a confluire nel decreto fiscale. «La risoluzione – spiega il relatore Emiliano Fenu – impegna il Governo a valutare un’estensione da 60 a 150 giorni del termine per il pagamento delle cartelle notificate nei mesi successivi alla ripresa delle stesse attività di notifica. Si tratta di un lasso di tempo che potrà essere utile anche a strutturare una Rottamazione quater, con la quale definire in via agevolata le cartelle stesse».Decreto fiscale in CdM_ le anticipazioni14 Ottobre 2021Nel decreto fiscale collegato alla Manovra, previsto in Consiglio dei Ministri per venerdì 15 ottobre, potrebbe esserci il pagamento differito rispetto alla notifica delle nuove cartelle esattoriali emesse dal 1° settembre 2021 e la riapertura dei termini per chi ha interrotto la definizione agevolata tramite Rottamazione-ter o Saldo e stralcio (pace fiscale).