Pensioni: aliquota 2,44% per militari con meno di 15 anni di contributi nel ’95

studiocataldi-it –

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite smentisce l’orientamento dell’INPS: aliquota del 2,44% estesa anche al personale militare con anzianità inferiore a 15 anni nel 1995



Militari: pensioni e aliquota per anzianità inferiore a 15 anni

Il contrasto con l’INPS

Pensioni militari: aliquota del 2,44% anche agli “under 15”

Militari: pensioni e aliquota per anzianità inferiore a 15 anni a fine 1995 – La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

