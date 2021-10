Proroga pensione donna 2022: decisione entro ottobre

Spread the love



L’attuale proroga di Opzione Donna in vigore prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con questo regime sperimentale introdotta dalla Legge Maroni 243/04, ripresa dalla Riforma Pensioni Fornero 2011 e prorogata dalla Legge di Bilancio per tutte le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2020. Nella prossima Legge di Bilancio 2022 è tuttavia attesa una nuova Riforma delle pensioni che tra le varie misure allo studio del governo Draghi per anticipare l’uscita dal lavoro per specifiche platee, dovrebbe contenere anche una proroga della pensione donna 2022, o meglio una stabilizzazione dell’Opzione Donna che dovrebbe diventare una misura strutturale.