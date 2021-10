Kenya, il “vampiro dei bambini” Wanjala scappa dal carcere: lo trovano e lo linciano

Spread the love



Liberoquotidiano.it – urly.it/3f_f9

Un ragazzo, reo confesso dell’uccisione di ragazzini, considerato un «vampiro assetato di sangue», è stato picchiato a morte dalla folla che lo ha ritrovato nascosto a Bungoma, nell’Ovest del Kenya, dopo che era scappato dalla polizia due giorni prima, a Nairobi.

Masten Wanjala, questo il nome del giovane killer, era stato arrestato nella capitale keniana lo scorso luglio, dopo aver ammesso di aver drogato e poi ucciso dieci giovani negli ultimi 5 anni e in alcuni casi di aver bevuto il loro sangue. Dalle rivelazioni era emerso che, per ingannare le vittime e portarle in aree isolate, si presentava come un allenatore di calcio.