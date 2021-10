Spread the love



CORPOI NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Giornate di addestramento per i Vigili del Fuoco del Veneto specializzati in tecniche speleo: il trasporto di un ferito in barella lungo una parete rocciosa e il soccorso a persone bloccate su una seggiovia, questi gli scenari d’intervento simulati – #addestramentiquotidiani