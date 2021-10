Drammatico epilogo delle ricerche, Elio Coletti è stato trovato morto. Il sindaco Massaro: “Ai familiari va la vicinanza della città di Belluno”

Spread the love



AMBRE (BL). Si sono concluse in modo tragico le ricerche diElio Coletti, il 58enne di cui si erano perse le tracce da giovedì 14 ottobre. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Belluno Jacopo Massaro: “Ai familiari va la vicinanza della città di Belluno”. Il 58enne era originario di San Vendemiano, in provincia di Treviso.

Coletti era uscito di casa la mattina, intorno alle 9, dicendo alla madre che sarebbe andatoin cerca di funghi verso Tarzo. Inizialmente il 58enne era è stato cercato in Alpago, ma successivamente la sua auto è stata notata nella zona del Nevegal, dove oggi l’unità cinofili dei vigili del fuoco ha ritrovato il corpo senza. “A loro e ai tanti professionisti e volontari che in questi giorni si sono prodigati nelle ricerche – fra cui il sindaco cita pompieri, soccorso alpino, forze dell’ordine e il gruppo comunale di protezione civile di Belluno – va il mio sincero ringraziamento”.