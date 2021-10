Reggio Calabria, scoperti 235 ghiri congelati e destinati al consumo: tre arresti per uccisione di specie protetta

Spread the love



Le carcasse di quasi 250 ghiri stipate in un congelatore. E intorno numerosi altri esemplari tenuti a ingrassare all’interno di gabbie prima di essere macellati. Questa la scena che carabinieri si sono trovati di fronte nell’ultima operazione a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, dove tre persone già indagate per spaccio di stupefacenti hanno così visto aggiungersi a loro carico anche le accuse di uccisione di animali appartenenti a specie protetta.