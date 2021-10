Travolta mentre va a scuola, donati gli organi di Larissa

Spread the love



Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine, purtroppo, ha dovuto arrendersi. La ragazza però è riuscita a fare un ultimo regalo donando il sorriso a chi riceverà i suoi organi. Larissa David è stata dichiarata morta venerdì sera, a cinque giorni di distanza dal terribile incidente di cui era rimasta vittima lungo la Sp469, a Capriolo.

La 15enne nata in Italia da genitori rumeni, di casa a Capriolo, era ricoverata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i genitori Gabriel e Catalina hanno trascorso la settimana nell’attesa che i medici portassero buone notizie. Ma le sue condizioni, che erano sembrate disperate sin dal primo istante, hanno reso vano ogni tentativo di salvarla. Larissa ha chiuso gli occhi per sempre, ma non prima di un ultimo, immenso gesto. Grazie alla volontà della famiglia, infatti, ha donato gli organi, che sono stati già trasferiti a persone che erano in lista per il trapianto.