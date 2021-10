Il Faro in Rete

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

È iniziata stamattina e durerà per sei settimane l’esercitazione al Centro Operativo Nazionale dei vigili del fuoco per testare il coordinamento e la mobilitazione delle risorse per una grande emergenza sul territorio nazionale.

Coinvolti nell’addestramento le direzioni regionali e i comandi provinciali.

Il Centro Operativo Nazionale, che ha sede nel Palazzo del Viminale, è in grado di inviare sezioni operative sugli scenari entro un’ora dall’attivazione della Sala Crisi.

Nella simulazione di oggi è previsto un terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro localizzato nella frazione di Comignano nel comune di Cortino (TE), a Guardiaregia (CB) e a Rosora (AN), con crolli di palazzi e persone coinvolte