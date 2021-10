Approvato Decreto Fiscale, nuove misure sicurezza lavoro, vigilanza, sanzioni

Spread the love



quotidianosicurezza.it – urly.it/3faxt

Approvato dal Consiglio dei Ministeri il 15 ottobre 2021 il Decreto legge con Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto è intervenuto nella normativa sulla sicurezza sul lavoro, modificando il TU, in particolare per quanto concerne vigilanza e sanzioni. Le misure sono riassunte in una nota pubblicata dal Ministero del Lavoro affiancata dalle seguenti slide.