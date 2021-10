Due Incidenti stradali nel territorio bergamasco

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL UOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di bergamo e i volontari di Lovere intervengono per un incidente stradale a Ranzanico in Via Nazionale intorno alle 10:00. Coinvolte due autovetture ed un autoarticolato, tre feriti tutti occupanti della stessa autovettura sono stati portati in ospedale.

I vigili del fuoco hanno estratto dall’autovettura i feriti collaborando con il 118 in posto e li hanno affidati alle cure mediche. Sul posto anche Polizia Locale di Ranzanico, Carabinieri di Clusone, due Ambulanze, auto medica e l’elisoccorso di Brescia.







I Vigili del fuoco del distaccamento Volontari di Treviglio intervengono per un incidente stradale, un autovettura perde il controllo e finisce fuori strada ribaltandosi su di un lato a Vailate sulle SP2 intorno alle 22:43. Due persone coinvolte. Sono state aiutate a lasciare l’autovettura dai VVF che gli hanno permesso di passare dalla parte posteriore del mezzo. Sul posto anche AutoMedica, Anbulanza e i Carabinieri di Rivolta D’Adda.