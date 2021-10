L’A.N.V.V.F. – dip. presente al giuramento del 90° corso degli Allievi dl Vigili del Fuoco

Spread the love



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Come in ogni cerimonia del CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – l’Associazione era presente al giuramento dei nuovi Vigili Del Fuoco, a testimoniare il passato glorioso di chi indossò con tanto onore la divisa e di chi sacrificò la vita con altruismo per la sicurezza del popolo italiano.

Possano questi giovani, emulare il lavoro di chi dalla fondazione del Corpo ha dato tutto se stesso alla missione intrapresa con mezzi certamente non all’altezza della tecnologia presente. Siano essi la loro guida ed esempio. VIVA IL CORPO NAZIONALE DEL VIGILI DEL FUOCO