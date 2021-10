Manovra 2022: no tagli reddito cittadinanza. In stand by riforma quota 100 pensioni

Spread the love



adnkronos.com – urly.it/3fazj

Si definisce la cornice della Manovra. Confermato nel 2022 lo stanziamento per il reddito di cittadinanza previsto per il 2021 e proroga al 2023 superbonus e degli altri bonus per l’edilizia, tranne il bonus facciate che viene riassorbito dagli altri ‘sconti’ in attivo. A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio, che nelle prossime ore verrà inviato a Bruxelles, dopo 2 ore e 40 di riunione.