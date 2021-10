Nuova cassa Covid fino a dicembre: requisiti e beneficiari

Spread the love



pmi.it – urly.it/3faz9

Il testo portato in CdM del decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2022 prevede altre 13 settimane di cassa integrazione in deroga e altre 9 settimane di cig ordinaria, utilizzabili entro fine 2021, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID. La norma è inserita nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e prevede, per chi utilizza gli ammortizzatori, la conseguente proroga del divieto di licenziamenti.