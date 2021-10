PANTELLERIA, SETTIMANA DEDICATA AI VIGILI DEL FUOCO E ALLA SICUREZZA DOMESTICA

Spread the love



Dopo i corsi nelle classi elementari e medie, il 22 ci sarà il Seminario gratuito CASA SICURA per tutti i cittadini e il 23 e 24 POMPIEROPOLI

Una settimana tutta all’insegna della celebrazione dei Vigili del Fuoco quella dal 18 al 24 ottobre a Pantelleria, per una serie di eventi per i più piccoli e per le famiglie utili oltre che spettacolari e fortemente voluti dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Angelo Parisi, e dall’Assessore alle Politiche Giovanili, Francesca Marrucci.

Già la scorsa settimana si sono tenuti i corsi di sicurezza nelle scuole elementari e medie dell’isola, grazie a due volontari dell’Associazione Nazionale Corpo dei Vigili del Fuoco Sezione di Trapani, di cui uno era il Presidente Orlando Liborio, che hanno incontrato da lunedì a mercoledì le classi medie e giovedì le elementari.

I corsi sono stati tenuti in 16 classi di Pantelleria Centro, Khamma e Scauri, per un totale di circa 220 alunni. Questi stessi alunni saranno chiamati a partecipare sabato 23 ottobre in Piazza Cavour alla manifestazione POMPIEROPOLI dalle 9.00 alle 13.00, evento educativo in cui saranno loro stessi ‘pompieri per un giorno’, saggiando personalmente azioni di salvataggio, accompagnati anche da una simpatica mascotte: Kira, un labrador di 7 anni dell’unità cinofila, anch’esso ‘in pensione’ con il suo Vigile del Fuoco che ora opera solo per i bambini.

Domenica 24 ottobre, sempre dalle 9.00 alle 13.00, la stessa manifestazione sarà aperta a tutti gli altri bambini e famiglie dell’isola.

Ma la permanenza dei volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sarà anche impegnata nel Corso gratuito CASA SICURA aperto a tutti gli isolani, che si terrà in Aula Consiliare venerdì 22 ottobre alle 17.30, sulla sicurezza domestica.