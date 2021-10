Cartelle: proroghe e riammissioni nel decreto fiscale 2022

Spread the love



Annamaria Villafrate | 20 ott 2021Il decreto fiscale 2022 concede ancora tempo e agevolazioni ai contribuenti che stanno avendo difficoltà a pagare le cartelle esattoriali

Gli articoli dedicati alle cartelle esattoriali, rottamazione e saldo e stralcio sono tre. L’art. 1 prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, l’art. 2 estende il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dal 1°settembre al 31 dicembre 2021, mentre l’art. 3 estende il numero delle rate il cui mancato pagamento causa la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima della sospensione a causa del Covid 19. Vediamo che cosa prevede il testo del decreto, ancora in bozza, più in dettaglio.



