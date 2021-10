Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata Fonte: Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata

Spread the love



studioataldi.it –

Lucia Izzo | 20 ott 2021Il Giudice di Pace di Frosinone ribadisce la necessita che la P.A. motivi espressamente sulle ragioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata

[Torna su]Il verbale notificato al trasgressore, che contiene gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve altresì motivare espressamente in ordine alle ragioni per cui si è dovuto ricorrere alla contestazione differita, non essendo stato possibile agire in via immediata. Spetta alla P.A., infatti, l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 632/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi su un’opposizione a sanzione amministrativa promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall’avv. Dario Simonelli, destinatario di un verbale per violazione degli artt. 148, comma 11 (soprasso vietato), 141, comma 11, e 7, comma 14, del Codice della Strada.

Fonte: Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediatahttps://www.studiocataldi.it/articoli/42963-codice-della-strada-va-motivata-l-impossibilita-della-contestazione-immediata.asp#ixzz79rOqJ0fU