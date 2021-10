Digitale terrestre, da oggi si cambia: tutte le novità per gli utent

Spread the love



money.it – urly.it/3g0gw

Da oggi, mercoledì 20 ottobre, alcuni canali Rai e Mediaset saranno visibili solo in alta definizione. Inizia, infatti, la transizione al nuovo standard di trasmissione DVB-T2 che sarà completata entro gennaio 2023. Ma quali sono i canali che «spariranno» dai vecchi apparecchi non conformi al nuovo standard e perché in molti dovranno risintonizzare il televisione? Entriamo nel dettaglio.

Nuovo digitale, i canali in alta definizione – Oggi, 20 ottobre, è iniziata la transizione al nuovo standard di trasmissione. L’obiettivo è quello di liberare banda destinata alla telefonia mobile e allo stesso tempo migliorare la qualità audio e video per i telespettatori. In questa prima fase il passaggio è graduale. Sono nove i canali Rai interessati e sei quelli Mediaset. Da oggi, dunque, sono visibili solo in alta definizione: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai scuola, oltre che di Tgcom24, Mediaset Itaia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV, Virgin Radio TV