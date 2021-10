Senatrice si rifiuta di mostrare il green pass ed entra a Palazzo Madama: sospesa. Il Consiglio di presidenza: “Senza certificato non si entra”

Spread the love



ilfattoquotidiano.it – urly.it/3g0gx

I senatori che non esibiranno il green pass all’ingresso non potranno più entrare a Palazzo Madama né in alcun’altra sede del Senato. Lo ha deciso l’Ufficio di presidenza a proposito del caso di Bianca Laura Granato, che martedì – come annunciato il giorno prima su Facebook – si è rifiutata di mostrare il qr code ai commessi e per questo, ha spiegato la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati in Aula, è stata sanzionata con l’interdizione dai lavori parlamentari per dieci giorni, la prassi che verrà adottata anche in futuro. La decisione è stata salutata da un lungo applauso dell’assemblea. In un primo momento, la senatrice calabrese di L’alternativa c’è (ex Movimento 5 stelle) era stata comunque ammessa alla seduta della Commissione Affari costituzionali convocata per le 14.30, al cui ordine del giorno c’è – tra le altre cose – l’esame del decreto legge 127/2021 che impone il certificato sul luogo di lavoro.