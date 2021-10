Video – Le hostess Alitalia si spogliano in piazza, la protesta silenziosa davanti al Campidoglio: “Qui anche per i colleghi con contratti umilianti”

Spread the love



Nude. Senza più lavoro, “senza più la vita”. Le hostess Alitalia hanno protestato davanti al Campidoglio a Roma portando in piazza un singolare flash mob. Le lavoratrici della ex compagnia di bandiera si sono spogliate, lentamente e in silenzio, liberandosi della divisa e rimanendo in sottoveste per esprimere “il loro dolore” dopo il fallimento della società. “Siamo venute – hanno spiegato – a esprimere innanzitutto il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante”