Video – Texas – aereo charter prende fuoco dopo un decollo fallito nell’area di Houston; salvi tutti i 21 a bordo

Spread the love



kktv.com –

KATY, Texas (KKTV) – Un viaggio per vedere a una partita di baseball della Major League ha preso una piega da incubo quando l’aereo ha subito una serie di incidenti al decollo, finendo per esplodere in fiamme. L’aereo è stato ridotto in cenere; ciò che restava era un mucchio di metallo e detriti.

Miracolosamente, non una sola persona a bordo è rimasta uccisa e si è registrato solo un lieve ferimento. “Questo è un buon giorno”, ha detto un funzionario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas durante una conferenza stampa dopo l’incidente. “Questo è un giorno di festa per molte persone”.