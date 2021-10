Incendio al Maso Librar, vigili del fuoco al lavoro fino al mattino

Spread the love



trentotoday.it – urly.it/3g0_f

Èstata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco accorsi all’Agritur Maso Librar, a Montevaccino, per domare l’incendio scoppiato nella serata di mercoledì 20 ottobre. La struttura, inaugurata da pochi mesi, è stata infatti gravemente danneggiata dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 21: sul posto sono giunti i vigili del fuoco permanenti di Trento, insieme ai corpi di Cognola, Meano e Romagnano. Particolarmente complesse le operazioni sul tetto, dato che l’isolamento era realizzato in fibra di legno. Per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere il materiale e tenerlo bagnato per tutta la notte per scongiurare il rischio di ripresa dell’incendio.