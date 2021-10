Dm 2 settembre 2021, primi chiarimenti VVF, circolare 19 ottobre

Spread the love



quotidianosicurezza.it – urly.it/3g1gs

Dopo aver pubblicato primi chiarimenti sul Dm 1 settembre 2021 (manutenzione impianti) i Vigili del Fuoco hanno diramato primi chiarimenti anche per quanto riguarda il Dm 2 settembre 2021, ovvero il decreto con i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le nuove indicazioni sono riportate nella circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021. In apertura la nota ricorda che il provvedimento in questione è attuativo dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 ed è in continuità con le regole tecniche di prevenzione incendi finora approvate e con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015.

Entrerà in vigore tra un anno e rimandando alla lettura approfondita dello stesso decreto, elenca chiarimenti in particolare sui seguenti quattro aspetti, che riassumiamo.

Piano di emergenza:

articolo 2 del Dm 2 settembre;

obbligo per luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori – aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente – previsti dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

deve contenere i mominativi degli incaricati alla prevenzione incendi;

contenuti del Piano dettagliati nell’allegato II del decreto.

Informazione e formazione lavoratori:

articolo 3;

adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio;

Designazione e formazione addetti:

articoli 4 e 5, mantenuta suddivisione luoghi di lavoro in tre categorie;

aggiornamento quinquennale contenuti minimi allegato III;

tre percorsi da 1 a 3 su complessità attività e livello di rischio, acronimi FOR per formazione e AGG per aggiornamento;

allegato IV luoghi di lavoro con addetti antincendio con idoneità tecnica tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996.

Requisiti dei docenti: