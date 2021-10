I motivi per cui i cittadini disertano le urne

Spread the love



In un Paese normale, con una classe dirigente consapevole del ruolo affidatogli e dei rischi che in tali circostanze corre la Democrazia, vinti e vincitori avrebbero valutato in tal modo gli accadimenti elettorali ultimi. Ed invece le cose non stanno così, in verità da molto tempo fanno finta di non accorgersi dei guasti che diventano sempre più vistosi ed intollerabili. I cittadini hanno disertato le urne perché spesso non comprendono quello che avviene nel proprio Comune, perché difficilmente qualcuno spiega cosa cambierà delle cose che non vanno, e come si spendono i proventi dei contribuenti. Quest’ultimi si sentono chiamati solo a pronunciarsi su chi dovrà governare, spesso in un clima di toni accesi quando non di rissa, con scarsa discussione sui temi locali. Per andare a votare in queste condizioni, bisogna essere animati da forte senso civico o da grande stima o altro per i candidati. Non facilita la situazione il nutrito numero di improbabili liste che compongono solitamente uno schieramento, allestiti a bella posta con l’idea che tanti candidati, anche sconosciuti e del tutto privi di esperienze, nella cerchia familiare ed amicale qualche voto riusciranno pur a racimolare.