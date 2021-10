Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta nella notte alle ore 3.30, in via san martino della battaglia per incendio di 3 auto di cui una completamente distrutta le altre 2 danneggiate,sul posto la prima partenza e il supporto con l autobotte, anche la polizia sul.posto