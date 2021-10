Incidente stradale a Belpasso, auto si scontra con ambulanza: feriti un medico e un’infermiera

Spread the love



ILsicilia.it – urly.it/3g175

Un medico e un’infermiera del 118, in servizio nell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, sono rimasti feriti sulla statale Catania-Adrano, in territorio di Belpasso, dopo che un’auto ha urtato l’ambulanza che era ferma per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale.

I due, secondo una ricostruzione dei carabinieri che erano presenti sul posto, erano fuori dal mezzo di soccorso che dopo l’impatto li ha urtati violentemente. Sono ricoverati in ospedali di Catania: il medico, 62 anni, è, con un politrauma, al Garibaldi Centro, e l’infermiera, 46 anni, con fratture varie, al Cannizzaro.