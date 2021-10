Manovra, nel 2022 in arrivo 2 miliardi contro il caro-bollette | Bonus casa, verso la proroga per gli Under 36

Spread the love



tgcom24 – urly.it/3g1gp

Due miliardi di euro saranno stanziati nel 2022 per contrastare l’aumento delle bollette. E’ quanto si legge nella tabella del Documento programmatico di bilancio, discusso e approvato dal Consiglio dei ministri. Si prevede l’istituzione di un fondo ad hoc con l’obiettivo di “sostenere le famiglie e supportare la ripresa economica”.

Proroga bonus casa per gli Under 36 – Il bonus casa per gli Under 36, con Isee fino a 40mila euro, potrebbe valere fino alla fine del 2022: la misura compare nella tabella del Dpb sulle politiche della famiglia, a cui sono destinati 400 milioni. I fondi, si legge, servono a rendere strutturale il congedo di paternità a 10 giorni, a creare asili nido e scuole dell’infanzia ma anche per le “garanzie e le esenzioni di imposte per facilitare l’acquisto della prima casa, in particolare per i giovani”.