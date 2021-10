Proiettili veri nella pistola di scena: Alec Baldwin uccide la direttrice di fotografia

Spread the love



Secondo quanto riferisce la Bbc l’arma avrebbe dovuto essere caricata a salve: non è chiaro se al suo interno ci fossero proiettili veri o se altro materiale sia uscito dalla pistola durante lo sparo. Halyna Hutchins aveva 42 anni, è morta in ospedale dove era stata trasferita nel disperato tentativo di salvarla. Il regista Joel Souza sarebbe già stato dimesso dal nosocomio. A dirlo è Francis Fisher, attrice del cast di ‘Rust’. Inizialmente il Daily Best aveva parlato di un Souza in “condizioni critiche”, ricoverato in terapia intensiva. Notizia che la Fisher ha smentito su Twitter.