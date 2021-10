Spread the love



Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito mentre era al lavoro in una vetreria di Travagliato, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 alla Vetreria Polo Glass e al momento è ancora ignota la dinamica. L’uomo ha riportato un trauma al torace e all’addome ed è stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza, i carabinieri e l’Ats.