Vaccini, terze dosi: ecco le Regioni dove è aperta la prenotazione per gli over 60

Una nuova circolare dell’8 ottobre ha allargato la platea agli over 60 e ai soggetti iperfragili con patologie che vanno dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche e varie forme di disabilità.

Le differenze regionali

Le Regioni si sono mosse con tempi diversi. A quasi due settimane dal via libera agli over 60 la situazione è variegata. La Lombardia ha aperto lunedì 18 ottobre le prenotazioni della terza dose a operatori sanitari e socio-sanitari «senza differenziazione di età», mentre in quella stessa data il Piemonte ha già avviato le prenotazioni per gli over 60. Da sabato 16 ottobre, anche gli ultrasessantenni in Toscana possono prenotare la dose “booster”. Le prenotazioni per questa fascia d’età sono cominciate in Puglia dal 13 ottobre, nel Lazio il 10 ottobre. Il giorno prima la Regione aveva annunciato di essere pronta a partire con la dose “booster” per operatori sanitari.